Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные

2020-08-18 11:42 189

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе боевики открывали огонь вблизи Водяного, применив подствольный гранатомет. 

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.

Напомним, 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Если этот режим будет соблюден другой стороной, это является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

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Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные 2020-08-18 11:42 189
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