Украина Шевченко рассказал, чем обернется поднятие минималки до 6 500 грн

2020-08-18 18:30 243

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной зарплаты с 4,7 тыс. грн до 6,5 тыс. грн «поддержит экономику на этапе восстановления».

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Повышение минималки поддержит внутренний спрос, и, соответственно, экономику на этапе восстановления», – подчеркнул Шевченко.

По его словам, первое повышение – с 4,7 тыс. грн до 5 тыс. грн – на общем уровне инфляции практически не отразится. Второй этап повышения – до 6,5 тыс. грн катастрофических последствий также не вызовет.

«Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж», – отметил Шевченко.

Он также напомнил о коэффициенте сбережений населения. «Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения. С доходов люди не откладывают, а наоборот «проедают» старые накопления. Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать ее монетарными методами».

Тем временем, глава Минфина Сергей Марченко отметил, что увеличение минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн приведет к тому, что в Пенсионный фонд дополнительно поступит примерно 1,7 млрд. грн.

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