Украина Шевченко рассказал, чем обернется поднятие минималки до 6 500 грн

2020-08-18 18:30 243

 

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной зарплаты с 4,7 тыс. грн до 6,5 тыс. грн «поддержит экономику на этапе восстановления».

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Повышение минималки поддержит внутренний спрос, и, соответственно, экономику на этапе восстановления», – подчеркнул Шевченко.

По его словам, первое повышение – с 4,7 тыс. грн до 5 тыс. грн – на общем уровне инфляции практически не отразится. Второй этап повышения – до 6,5 тыс. грн катастрофических последствий также не вызовет.

«Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж», – отметил Шевченко.

Он также напомнил о коэффициенте сбережений населения. «Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения. С доходов люди не откладывают, а наоборот «проедают» старые накопления. Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать ее монетарными методами».

Тем временем, глава Минфина Сергей Марченко отметил, что увеличение минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн приведет к тому, что в Пенсионный фонд дополнительно поступит примерно 1,7 млрд. грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году

2020-08-18 18:00 363

Инфекционист рассказала, когда коронавирус уйдет из Украины

2020-08-17 21:00 2334

"Бавария" деклассировала "Барселону" с фантастическим счетом

2020-08-15 11:30 1746

Лига чемпионов: Сегодня в 1/4 финала сойдутся Барселона и Бавария

2020-08-14 18:34 2016

Еще новости в разделе "Украина"

Шевченко рассказал, чем обернется поднятие минималки до 6 500 грн

2020-08-18 18:30 243

Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году

2020-08-18 18:00 363

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Яблочный Спас и День Независимости

2020-08-18 17:30 249

Автогаз и дизтопливо подорожают. Украина ввела новые пошлины на горючее из РФ

2020-08-18 15:14 381
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Шевченко рассказал, чем обернется поднятие минималки до 6 500 грн 2020-08-18 18:30 243
Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году 2020-08-18 18:00 363
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Яблочный Спас и День Независимости 2020-08-18 17:30 249
Автогаз и дизтопливо подорожают. Украина ввела новые пошлины на горючее из РФ 2020-08-18 15:14 381

Лента

21:30 Луческу пригласил в Динамо бразильского футболиста
21:00 Доллар взметнется вверх: украинцам рассказали, когда курс ударит по кошелькам
20:30 Кравчук высказался о возможном формате переговоров с ОРДЛО
20:00 Украину ждет вторая волна COVID-19: озвучен неутешительный прогноз
19:30 Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС
19:00 Россия перебросила боевую технику на границу с Украиной, скрыть не удалось: "завезли партию...."
18:30 Шевченко рассказал, чем обернется поднятие минималки до 6 500 грн
18:00 Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году
17:30 Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Яблочный Спас и День Независимости
16:30 Новая волна COVID поражает молодых людей - ВОЗ