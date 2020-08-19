Украина Льготы и пенсии многодетным матерям: разъяснение Минсоцполитики

2020-08-19 07:30 180

Про особенности начисления пенсии для многодетных матерей

О льготах, которые положены многодетным матерям в Украине, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Так, мать с пятью детьми может выйти на пенсию уже в пятьдесят лет, в отличие от других женщин.

Также льготы предусмотрены и для тех матерей, у которых на воспитании есть дети-инвалиды, получившие эту инвалидность в возрасте до 6 лет.

Особенности начисления пенсии для вышеназванных категорий женщин в том, что в расчет берутся определенные факторы. Например, учитывается стаж по уходу за ребенком, поскольку государство платит за этот период взносы в ПФ (Пенсионный фонд).

В Пенсионном фонде подтвердили, что матерям, которые родили пятерых или больше детей и воспитали их до 6-летнего возраста, положена пенсия за особые заслуги перед страной. Она составляет 35% от прожиточного минимума, если детей пятеро, и 40%, если их больше.

Интересно также, что подобную пенсию может получить и многодетный отец, вот только к его документам на назначение выплат должно быть приложено заявление матери детей с ее согласием или же документ об отсутствии матери у детей.

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