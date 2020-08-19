Украинцам неожиданно объявили о новых выплатах: кто получит до 4 тысяч гривен

Стало известно о новых выплатах для украинцев
Так, премии ожидают солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования СВ ВС Украины.
Уточняется, что военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, выплатят денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн.
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