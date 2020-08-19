Украина Украинским водителям хотят взвинтить штрафы: подробности

2020-08-19 11:45 324

 

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов для водителей и автовладельцев.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на законопроект №2695.

Законопроект предусматривает повышение штрафа за неиспользование ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых минимумов (то есть с 51 до 510 гривен). Впрочем, на этом перечень повышения денежного наказания не остановился.

Наказание ожидает водителей, которые не зарегистрировали автомобиль должным образом. Это же касается водителей, которые ездят без номерных знаков. Для них штрафы повысили от 170 до 510 гривен, а в случае повторного нарушения — от 255 до 680 гривен.

Впрочем, больше всего пострадают водители из-за превышения скорости больше, чем на 50 км/ч. Им придется уплатить за это 3,4 тысячи гривен. Аналогичный размер штрафа ожидает водителей, убегающих с места ДТП.

Стоит напомнить, что штрафы за превышение скорости, которые зафиксированы в автоматическом режиме, накладываются на юридического владельца автомобиля, а не на водителя-нарушителя.

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Украинцам подсказали способ подтвердить стаж без трудовой книжки 2020-08-19 11:30 270
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