Мир Путин ввел войска в Беларусь, 14-16 тысяч человек уже в стране - эксперт

2020-08-19 14:00 213

 

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил вероятность того, что Россия станет оказывать военную помощь Александру Лукашенко и поможет ему подавить протесты в Беларуси.

По его словам, "Лукашенко нужен Путину у власти, как воздух". Поэтому вмешательство Москвы в ситуацию в Беларуси уже идет полным ходом.

"Во-первых, батька понятен Путину. Во-вторых, если сейчас помочь Лукашенко сохраниться у власти, то в отношении Москвы он будет куда более послушным, чем раньше. И тогда движение в сторону союзного государства России и Беларуси станет стремительным", – пояснил Жданов в комментарии Главреду.

Поэтому эксперт не сомневается, что при необходимости Путин введет войска в Беларусь. Впрочем, тут же добавил аналитик, российское военное присутствие там уже наблюдается.

"…российские войска уже есть в Беларуси. Численность группировки российских войск там, по предварительным оценкам, составляет 14000-16000 человек. В Могилёве стоит российская авиагруппа, которая зашла туда еще в 2014 году. А в 2017-м после совместных российско-белорусских учений Запад-2017 Россия "забыла" на территории Беларуси дивизию, и теперь она рассредоточена по семи полигонам. Так что российские войска на территории Беларуси уже есть, однако Путин может их усилить", – подчеркнул Жданов.

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