Украина Поставщикам газа дали право отказывать клиенту в покупке голубого топлива

2020-08-19 16:35 207

Сегодня Кабмин Шмыгаля внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

С 19 августа из постановления исключен пункт о обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.

"Таким образом, НАК Нафтогаз Украины освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению", - говорится в документе.

Поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребление которых находится в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа, в заключении договора поставку природного газа.

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