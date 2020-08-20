Мир У Путина отреагировали на ситуацию с Навальным

2020-08-20 17:30 273

Правоохранительные органы начнут расследование в случае подтверждения информации об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - указал российский чиновник.

Вместе с тем он заверил, что медики и правоохранители одинаково относятся ко всем гражданам РФ.

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