Украина ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает..."

2020-08-20 18:30 165

Цифры в годовом отчете ПриватБанка за 2019 говорят сами за себя

Согласно данным, кредитный портфель за указанный период времени в основном состоял из кредитования физлиц, передает news.finance.ua.

В целом картина выглядит следующим образом:

- 46,1 млрд грн – кредиты физическим лицам;

- 5,4 млрд грн – кредиты малому и среднему бизнесу;

- 5,2 млрд грн – кредиты другим юрлицам.

В ПриватБанке объяснили, почему охотнее кредитуют физлица, малый и средний бизнес. В годовом отчете указано, что крупные кредиты большим предприятиям – это серьезные риски для банка и его миллионов вкладчиков. Поэтому банк отдает предпочтение кредитованию небольшими суммами.

"В ПриватБанке хранится больше денег клиентов, чем в любом другом банке украины – 240 млрд грн. В 2019 году ПриватБанк начал принимать меньше депозитов в евро и долларах и больше в гривне. Это хорошо, потому что банк не выдает кредиты в валюте: в Украине это запрещено законодательством", – говорится в сообщении.

Наряду с этим, многие клиенты ПриватБанка жалуются на внезапное обнуление кредитного лимита. В частности, этой же проблеме посвещена одна из последних, оставленных на сайте "Минфина", жалоб.

"Пользовался приватом лет 8, практически все это время была кредитка, активно пользовался, приносил доход банку. Однажды срезали кредитный лимит с 27000 до 0. Не особо, чтобы тяжкие времена, но неприятно, нельзя понадеяться в надёжность кредитки, особенно в самый неподходящий момент. Я знаю, что по оферте банк может, что угодно прекратить по желанию, ну пускай и дальше показывают, что они могут, доверие клиентов они точно так не зарабатывают. В итоге ушел на монобанк, -1 клиент у них, думаю я не один такой после выкрутасов привата", - поделился возмущенный клиент.

В ПриватБанке разъяснили ситуацию, отметив, что "понимают", но сделать ничего не могут, так как "банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей".

На решение банка о кредите может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы.

"Активно пользуйтесь услугами банка, принимайте участие в акциях, проводите расчеты карточками через торгово-сервисную сеть. Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, вы можете в любой момент получить смс от банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и вы сможете им воспользоваться", - говорится в сообщении ПриватБанка.

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