Сепаратисты Донбасса за сутки дважды нарушили режим тишины

За минувшие сутки сепаратисты два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Тем не менее сепаратисты дважды открывали огонь - неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а также из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки.
В ВСУ сообщили, что выстрелы были провокационными, поэтому украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток обстрелов со стороны сепаратистов не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
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