Мир TikTok заблокировал более тысячи учетных записей за оскорбительный контент

2020-08-21 10:39 303

Социальная сеть TikTok, принадлежащая компаниии ByteDance, заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть. 

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве. <...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - говорится в заявлении администрации сервиса.

Кроме того, на платформе было удалено более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.

Напомним, официальные лица США неоднократно заявляли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности из-за своего способа обрабатывать персональные данные. В связи с этим Штаты планировали запретить данный сервис, однако потом нашли другой выход из ситуации - предложили выкупить права на него на территории США компании Майкрософт.

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TikTok заблокировал более тысячи учетных записей за оскорбительный контент 2020-08-21 10:39 303
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