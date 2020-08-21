Мир TikTok заблокировал более тысячи учетных записей за оскорбительный контент

2020-08-21 10:39 303

Социальная сеть TikTok, принадлежащая компаниии ByteDance, заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть.

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве. <...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - говорится в заявлении администрации сервиса.

Кроме того, на платформе было удалено более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.

Напомним, официальные лица США неоднократно заявляли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности из-за своего способа обрабатывать персональные данные. В связи с этим Штаты планировали запретить данный сервис, однако потом нашли другой выход из ситуации - предложили выкупить права на него на территории США компании Майкрософт.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире