Украина Жесткое решение МОЗ по зараженным COVID-19 - госпитализировать будут только...

2020-08-21 20:33 249

Сегодня стало известно, что МОЗ Украины планирует изменить критерии госпитализации больных COVID-19.

В частности, в больницы будут принимать только тяжелобольных, а среднюю тяжесть заболевания исключить из показаний к госпитализации. 

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи ", - сообщила член медсовета при МОЗ Ольга Голубовская.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что больницы "первой" и "второй" волны объединяют из-за ежедневного роста количества госпитализированных.

"Я считаю, что мы должны говорить, что у нас нет больниц "первой" волны и "второй" волны. Я дал соответствующее задание, чтобы их все объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы", - сказал Степанов.

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