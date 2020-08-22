Спорт видео Автогол Лукаку принес "Севилье" победу в финале Лиги Европы

2020-08-22 10:30 324

 

На стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне футболисты "Севильи" со счетом 3:2 одолели "Интер" в финальном матче Лиги Европы. У победителей мячи забил Люк де Йонг (12', 33'), признанный лучшим игроком встречи.

Склонил чашу весов в пользу испанцев автогол нападающего Ромелу Лукаку (74'). Бельгийский нападающий, к слову, на пятой минуте матча вывел мадридский клуб вперед, второй раз у "Интера" отличился Диего Годин (36').

"У нас блестящая команда, игроки верят в себя и в то, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви к своим футболистам, - приводит слова главного тренера "Севильи" Хулена Лопетеги официальный сайт УЕФА. - Теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить, команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне".

"Севилья" победила в турнире в рекордный шестой раз (до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА), не проиграв при этом ни одного решающего матча.

"Севилья" теперь сыграет в Суперкубке УЕФА, ее соперником станет победитель финального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией", который пройдет 23 августа. Игра за Суперкубок состоится 24 сентября в Будапеште.

 

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