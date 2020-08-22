Украина Украинцев предупредили о прекращении выплат и возврате субсидий

2020-08-22 11:30 294

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир сообщил, что Минсоцполитики проверяет доходы получателей субсидий.

Об этом он сказал в эфире программы «Завтра с 1+1».

По словам Шамбира, во время проверок используются данные налоговой службы.

«Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы или доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно», - разъяснил он.

При этом советник министра отметил, что деньги отберут в том случае, если человек не имел право на субсидию, однако ее получал. Однако если ошибка произошла по вине чиновников соцзащиты, то возвращать не придется.

«Если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек неправильно подал документы, то это уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие», - подчеркнул он.

Шамбир также сообщил, что ведомство на данный момент проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию обо всех доходах человека. «В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии».

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире