Украина Украинцам кардинально пересчитают зарплаты и пенсии, озвучены суммы: "после 1 сентября..."

2020-08-23 10:30 450

 

Стало известно, кого из украинцев ожидает повышение зарплат и пенсий

С 1 сентября 2020-го года в Украине планируют повысить минимальные зарплаты до 5000 грн. В то же самое время у 1,5 миллиона украинцев вырастет и пенсия. Согласно закону, украинцы, которые достигли возраста 65 лет и выполнили требования по стажу, будут получать не меньше 40% от минималки - до 1 сентября сумма составляет 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн.

Некоторые эксперты предупреждают, что радоваться преждевременно, ведь с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. Но это только официально, большинство украинцев получают часть дохода в конверте.

То есть повышение может отразиться на украинцах по-разному. Например, существует такой вариант, когда вы получаете львиную часть зарплаты в конверте, а официально живете на минимальный оклад. В этом случае работодатель увеличивает лишь размер белой зарплаты.

Также существует вариант, когда вы действительно получаете минималку. В таком случае размер вашего дохода должен вырасти как минимум на 277 грн.

 Из-за повышения зарплаты украинцам придется платить больше налогов с минималки: уже с 1 сентября нужно заплатить – 2075 грн.

Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих, в первую бюджетников, но их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м отобразится на 37% работающих.

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