Мир Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"

2020-08-23 13:30 720

 

Немецкие медики начали широкое исследование состояния здоровья Алексея Навального.

В берлинской клинике "Шарите" подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике.

Ранее сообщалось, что 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

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