Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2020-08-24 12:41 90

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Авдеевки зафиксирована стрельба из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а около Зайцевонесколько выстрелов из стрелкового оружия.

"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Марьинки со стороны неподконтрольной Александровки.

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