Мир В Беларуси по требованию власти резко снизили скорость мобильного интернета

2020-08-24 13:12 48

Один из крупнейших белорусских мобильных операторов снизил пропускную способность своей 3G-cети в Минске. Это произошло по требованию государственных органов власти.  

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - сообщает пресс-служба оператора связи A1.

Также, в компании пообещали сообщить дополнительно о восстановлении корректного доступа к услуге.

По данным белорусских СМИ, заметны перебои в работе интернета. 

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