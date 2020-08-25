Мир В Германии считают, что доставленный в клинику Берлина Навальный был отравлен

2020-08-25 12:14 177

Правительство Германии не исключает, что российский оппозиционер Алексей Навальный, доставленный на лечение в берлинскую клинику "Шарите", был отравлен.

Существует "определенная вероятность" подобной ситуации, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - добавил он. Официальный Берлин призвал к "полной прозрачности" в расследовании инцидента.

Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу в бессознательном состоянии. Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки.

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