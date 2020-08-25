Украина Беспилотник сепаратистов сбросил гранату на позиции украинской армии

2020-08-25 15:14 288

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

"24 августа, в День независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было. В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

"В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

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