Коронавирус Премьер привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса

2020-08-27 09:14 291

Глава правительства Испании Педро Санчес объявил, что привлечет армию для оказания помощи регионам в борьбе с новой вспышкой коронавируса.

"Около 2000 солдат будут мобилизованы для отслеживания случаев коронавируса в Испании , где развитие пандемии вызывает беспокойство",, заявил Педро Санчес, передает Сlarin.

Санчес сказал, что развитие пандемии в Испании "вызывает беспокойство", но подчеркнул, что она все еще далека от своего пика в середине марта. Регионы также смогут просить центральное правительство ввести режим чрезвычайной ситуации на своих территориях.

По данным Worldometers в Испании подтверждено 423 224 случая Covid-19, из них 28 924 - с летальным исходом.

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