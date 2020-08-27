Мир 28-летнюю девушку приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение карантина

2020-08-27 10:12 228

В Австралии 28-летняя девушка проведет в тюрьме шесть месяцев за нарушение правил коронавирусного карантина, сообщает BBC.

"В Австралии женщина была приговорена на шесть месяцев тюрьмы за нарушение правил карантина по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Так, 28-летняя Ашер Фей Вандер Санден провела месяц в штате Виктория, который сильно пострадал от Covid-19. Ей разрешили вылететь домой в город Перт, но надо было пройти 14-дневный карантин в гостинице за свой счет. Вместо этого она тайно приехала в штат на грузовике и остановилась в доме своего парня, где ее позже задержали.

Судья заявил, что Санден совершила "очень серьезное преступление", которое могло привести к вспышке вируса, и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.

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