Экономика Нацбанк не дает доллару дешеветь, и банкиры прогнозируют дальнейший рост его курса

2020-08-26 21:30 228

26 августа безналичный курс доллара поднялся на 6 копеек, и межбанк закрылся в диапазоне 27,46-27,48 грн/$. Средние наличные расценки не изменились:

на продаже - 27,55-25,65 грн/$;

на покупке - 27,20-27,35 грн/$.

Рост межбанковского курса прогнозировался еще вчера: Госказначейство начало перечислять бизнесу крупные транши возмещений по НДС - отправило вчера 1,6 млрд грн. Потому никто не удивился подорожанию доллара. Однако оно началось не сразу - с утра на безналичном рынке доминировали валютные продажи.

На открытии торгов котировки держались в рамках 27,33-27,38 грн/$, и доллара было более чем достаточно. Курс валюты подрос после того, как Нацбанк дважды вышел на торги с покупкой "американца":

по 27,35 грн/$;

по 27,30 грн/$.

Казначеи давали разные оценки покупкам НБУ: по одной версии, он приобрел сразу $60 млн, а по другой - лишь порядка $20 млн.

Общий объем торгов сократился со вчерашних $150 млн до $134 млн.

"С утра наблюдались активные валютные продажи со стороны иностранных банков, а также металлургических заводов и агросектора. Если бы Нацбанк все это не скупил, межбанк закрывался бы заметно ниже - в районе 27,30-27,35 грн/$. Но регулятор четко работал против укрепления гривны и на пополнение своих валютных резервов", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Со стороны иностранных держателей гособлигаций крупных покупок доллара замечено не было. Хотя некоторые экспортеры на нее рассчитывали, невзирая на небольшой объем сделок по бумагам: с начала этой недели портфель гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 670,3 млн грн, это где-то $24,5 млн.

Но все держали в голове еще сегодняшнюю выплату купона Минфином - он заплатил процентов (купон) по ОВГЗ на 1,2 млрд грн, в том числе и иностранцам. Однако она на спросе на валюту не сказалась.

"Иностранцы покупали доллар совсем неактивно, взяли лишь порядка $5 млн. Это ничто. Не сказались на настроениях межбанка и сегодняшние новости об отставке зампреда Нацбанка Романа Борисенко, ведь его деятельность не имела отношения к валютному рынку. И ее повлияли сообщения о введении временной администрации в банк "Аркада". Куда более важным был фактор выплат по НДС", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Госказначейство выплатило немного возмещений по НДС - на общую сумму 639,8 млн грн. Она не сильно впечатлило рынок, и не повлияло на валютные торги.

Тем не менее, завтра казначеи ждут нового подорожания на межбанке. Открытие торгов прогнозируют в рамках 27,45-27,50 грн/$.

Экономисты просчитывают коронавирус и людей

Курс евро на мировом рынке поднялся, но не очень значительно: с $1,1817/€ до $1,1827/€. На протяжении дня биржевые котировки двигались в рамках $1,1772-1,1839/€

Рынки предвкушают завтрашнее выступление председателя американского Федрезерва Джерома Пауэлла, и пытаются угадать, какие настроения он задаст рынкам и какие прогнозы по дальнейшей политике ФРС выдаст.

"Таргетирование средней инфляции на долгосрочную перспективу вместо фиксированной цели в 2%, скорее всего, будет означать более низкие ставки на продолжительный период времени. Следовательно, если ФРС подтвердит этот шаг, то у доллара останется мало шансов на значительный рост в ближайшее время", - такую оценку сегодня выдал агентству Reuters старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.

Чиновники и инвесторы сейчас пытаются предугадать ход коронавирусной болезни по всему миру. И, что не менее важно, реакции населения на нее, в первую очередь американского. Экономисты высчитали, что благодаря росту соцвыплат в США (под эпидемию COVID-19) существенно выросли накопления местного населения.

Во втором квартале 2020 года доходы населения Соединенных Штатов увеличились с $16,7 трлн до $18,2 трлн, при этом заметно сократились расходы, поскольку люди стараются сколотить запас на "черный день", - с $15,1 трлн до 13,5 трлн. Выходит квартальный рост накоплений физлиц с $1,5 трлн до $4,7 трлн. От того, как люди решат ими воспользоваться, - зависит дальнейшее развитие экономики.

"Если люди начнут тратить деньги, то к концу года мы можем увидеть всплеск потребительской активности и резкое оживление экономики по всем фронтам. Ввиду чего усилится инфляция, а из-за этого финансовые власти мира, которые сейчас думают о том, как залить экономику деньгами, будут уже озабочены ростом инфляции. Снижение нормы накоплений людей, приведет к оттоку денег с финансовых рынков, ведь, к слову, сейчас рынки во многом растут именно из-за увеличившейся нормы накоплений. Плюс к этому риторика ФРС на фоне растущей инфляции может смениться. Федрезерв вместо послабления монетарной политики, может заговорить об ее ужесточении. А на этом финансовые рынки могут развернуться и начать падать", - объяснил ситуацию аналитик инвестгруппы "Универ" Михаил Федоров.

Но если население не будет тратить деньги, а продолжит формировать свои "заначки", то потребительской активности не будет. Соответственно, экономика будет медленнее восстанавливаться, и цены не поднимутся.

"Власти на этом фоне продолжат стимулировать экономику и монетарными и фискальными способами, а за счет этого норма накоплений у людей продолжит расти. И эта растущая норма накоплений вновь будет вливаться на финансовые рынки, которые на всем этом продолжат рост. И получится ситуация, при которой рынок, вновь будет, если можно так выразиться, отрываться от реальной ситуации в экономике", - разложил все полочкам Федоров.

В Украине цена евро падала на наличном рынке. На продаже средние курсы опустились на 15 копеек, и оказались в среднем на 32,50-32,60 грн/€. А на покупке - на 5 копеек (до 31,90-32,10 грн/€).

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