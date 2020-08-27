Украина Сегодня с 16.00 до 19.00 будет перекрыто движение на трассе Киев-Чоп

2020-08-27 11:15 144

В связи с проведением учений 27 августа будет перекрыто движение на трассе Киев-Чоп.

"В связи с проведением плановых учений и перемещением техники, в четверг 27 августа 2020 года с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено", - сообщает пресс-служба воздушного командования Центр.

Эти учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

К учениям привлекается личный состав, а также авиационная компонента воинских частей воздушного командования Центр.

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