Украина Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет

2020-08-27 21:30 147

Водителей грузовиков и автобусов заставят подтверждать свою профессиональную компетентность каждые 5 лет.

Такая новация содержится в опубликованном Министерством инфраструктуры Украины проекте приказа "Об утверждении Порядка подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов".

Если документ примут, то владельцам категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E придется вернуться в автошколу и периодически посещать подготовительные курсы, по итогам которых они получат соответствующие сертификаты.

При этом сертификаты профессиональной компетентности водителей транспортных средств, выданные до вступления в силу настоящего приказа, действуют в течение установленного в них срока, но не более пяти лет с даты их выдачи.

"Придется потратить от 35 до 140 часов на обучение и 4 часа на сдачу экзамена, состоящего из 60 вопросов. И так каждые пять лет. Проект приказа уже обсуждается", – говорит автоюрист Владимир Караваев.

Во время подтверждения квалификации проверят навыки рационального управления, основанные на положениях о безопасности, умение правильно размещать и крепить грузы на транспортном средстве, знание правил заполнения соответствующих документов, оказание первой домедицинской помощи и др. специфические знания и навыки, необходимые для безопасной перевозки.

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