Украина Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет

2020-08-27 21:30 147

 

Водителей грузовиков и автобусов заставят подтверждать свою профессиональную компетентность каждые 5 лет.

Такая новация содержится в опубликованном Министерством инфраструктуры Украины проекте приказа "Об утверждении Порядка подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов".

Если документ примут, то владельцам категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E придется вернуться в автошколу и периодически посещать подготовительные курсы, по итогам которых они получат соответствующие сертификаты.

При этом сертификаты профессиональной компетентности водителей транспортных средств, выданные до вступления в силу настоящего приказа, действуют в течение установленного в них срока, но не более пяти лет с даты их выдачи.

"Придется потратить от 35 до 140 часов на обучение и 4 часа на сдачу экзамена, состоящего из 60 вопросов. И так каждые пять лет. Проект приказа уже обсуждается", – говорит автоюрист Владимир Караваев.

Во время подтверждения квалификации проверят навыки рационального управления, основанные на положениях о безопасности, умение правильно размещать и крепить грузы на транспортном средстве, знание правил заполнения соответствующих документов, оказание первой домедицинской помощи и др. специфические знания и навыки, необходимые для безопасной перевозки.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Киевской области могут усилить карантин

2020-08-27 19:00 255

Часть украинцев могут лишить субсидий: кто оказался в зоне риска

2020-08-20 21:00 1746

Украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."

2020-08-19 08:30 885

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска: названы вероятные страны

2020-08-17 18:30 1329

Еще новости в разделе "Украина"

Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет

2020-08-27 21:30 147

Кива: На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие

2020-08-27 20:35 234

Украинцам объяснили, какие факторы влияют на размер пенсии

2020-08-27 18:00 333

Как подать на алименты в Украине: порядок, процедура и документы

2020-08-27 17:00 279
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет 2020-08-27 21:30 147
Кива: На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие 2020-08-27 20:35 234
Украинцам объяснили, какие факторы влияют на размер пенсии 2020-08-27 18:00 333
Как подать на алименты в Украине: порядок, процедура и документы 2020-08-27 17:00 279

Лента

22:00 ОГА: в школах Киевской области уроки в сентябре будут проводить на свежем воздухе
21:30 Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет
21:00 Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси
20:35 Кива: На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие
20:31 Коронавирус. В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны: список
20:00 Доллар начал дорожать на межбанке, в обменниках и на черном рынке
19:30 ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой
19:00 В Киевской области могут усилить карантин
18:30 Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу
18:00 Украинцам объяснили, какие факторы влияют на размер пенсии