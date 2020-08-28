Украина Как сейчас соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-08-28 10:15 129

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Пострадавших в результате вражеских выстрелов нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Украинские военные придерживаются режима тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, фактов нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

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