Коронавирус В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать

2020-08-28 12:11 243

На всей территории Германии, кроме одного региона, вводят штраф в размере 50 евро за несоблюдение масочного режима, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

“В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии”, - сказала она журналистам по итогам переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ.

В итоге было принято решение ввести штрафы за отсутствие маски во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт. Также политики призвали граждан страны отказаться от туристических поездок в кризисные регионы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году

2020-08-28 15:28 90

В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

2020-08-28 11:14 315

Испания привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса

2020-08-28 09:41 696

Исследование Института Роберта Коха дало ответ на ключевой вопрос по Covid-19

2020-08-28 08:28 597

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году

2020-08-28 15:28 90

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей

2020-08-28 13:12 207

В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать

2020-08-28 12:11 243

В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

2020-08-28 11:14 315
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году 2020-08-28 15:28 90
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей 2020-08-28 13:12 207
В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать 2020-08-28 12:11 243
В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 2020-08-28 11:14 315

Лента

15:41 Будущий прокурор Одесской области Руслан Бирюков влип в крупный скандал
15:28 Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году
14:46 Слухи о коме диктатора КНДР Ким Чен Ына снова оказались фейком
14:17 В случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет
13:44 На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности
13:12 В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей
12:45 Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших
12:11 В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать
документ 11:43 Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов
11:14 В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19