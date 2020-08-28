Курьезы Туриста из США оштрафовали за нарушение карантина на 500 тысяч долларов

2020-08-28 20:28 243

Житель американского штата Кентукки Джон Пеннингтон может заплатить почти полмиллиона долларов за двукратное нарушение правил карантина в Канаде.

Как сообщает Travel and Leisure, что мужчина в июне путешествовал с Аляски на континентальную часть США. В ходе поездки он два раза останавливался в одной из гостиниц в канадском национальном парке Банф, который был закрыт для американцев в связи с пандемией коронавируса. Работники отеля отправили сведения о постояльце властям.

Обнаружив американца в гостинице, канадские полицейские выписали ему штраф в 900 долларов. Постояльцу разрешили переночевать, запретили покидать территорию места размещения, а утром он был обязан покинуть Канаду. Но его заметили в нацпарке Банф. Мужчина сказал полицейским, что вышел купить еду на завтрак, но они не поверили, поскольку  в отеле работало несколько ресторанов.

Туриста арестовали. Теперь ему предстоит суд. Пеннингтону грозит штраф примерно в полмиллиона долларов или тюремный срок, который будет длиться полгода.

Напомним, из-за роста числа заболевших в США Канада 21 марта закрыла свою южную границу. Путешественникам, следующим через ее территорию с Аляски в американские штаты, необходимо использовать самые короткие маршруты. Им запрещено останавливаться в отелях и посещать нацпарки.

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