Мир Слухи о коме диктатора КНДР Ким Чен Ына снова оказались фейком

2020-08-28 14:46 120

Слухи о коматозном состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына оказались ложными — если верить северокорейским СМИ, его видели на людях во время посещения западного прибрежного района страны, собщает АР.

North Rodong Sinmun опубликовала фотографии, на которых диктатор осматривает рисовые поля, кукурузу и бобовые в провинции Южный Хванхэ, где ранее прошел тайфун "Бави".

Стихия поразила Северную Корея через несколько недель после проливных дождей и наводнений, которые повредили дома и посевы. Все это еще больше подорвало экономику страны, и без того разоренную закрытием границ из-за пандемии и санкциями США из-за ядерной программы Ким Чен Ына.

Напомним, New York Post со ссылкой на заявление помощника экс-президента Южной Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому, страной руководит его сестра Ким Е Чен. Диктатора КНДР в этом году видели на публике всего несколько раз. Впервые вопросы о состоянии здоровья Ким Чен Ына начали возникать у СМИ и общественности 15 апреля, когда северокорейский лидер не смог принять участие в церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена.

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