Украина видео В аэропорту Борисполя находятся более 200 хасидов

2020-08-29 10:30 294

В киевском аэропорту Борисполь на данный момент находятся более 200 еврейских паломников, передает Pavlovsky News.

Отмечается, что они не могут пройти транзитную зону, потому что им отказано во въезде в Украину.

Один из евреев записал видеоролик, где он и другие паломники попали в охраняемую с собаками зону в Борисполе. Сотрудники аэропорта не пропускают прилетевших уже более шести часов. Автор обращения обвиняет украинских пограничников в антисемитизме.

"Паломник подчеркивает, что пограничные службы сортируют здесь людей по национальности. Если видят, что вы еврей с израильским паспортом, то сразу отводят под охрану. Это полностью антисемитские действия", - говорится в сообщении.

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