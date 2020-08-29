Украина видео В аэропорту Борисполя находятся более 200 хасидов

2020-08-29 10:30 294

 

В киевском аэропорту Борисполь на данный момент находятся более 200 еврейских паломников, передает Pavlovsky News.

Отмечается, что они не могут пройти транзитную зону, потому что им отказано во въезде в Украину.

Один из евреев записал видеоролик, где он и другие паломники попали в охраняемую с собаками зону в Борисполе. Сотрудники аэропорта не пропускают прилетевших уже более шести часов. Автор обращения обвиняет украинских пограничников в антисемитизме.

"Паломник подчеркивает, что пограничные службы сортируют здесь людей по национальности. Если видят, что вы еврей с израильским паспортом, то сразу отводят под охрану. Это полностью антисемитские действия", - говорится в сообщении.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кравчук предложить более широко применять на Донбассе русский язык

2020-08-13 17:00 1479

Во время протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек - Минздрав

2020-08-11 20:30 1113

Для украинских туристов и курортников ввели новый сбор

2020-08-11 12:43 2079

ВНО на 200 баллов: в этом году количество отличников увеличилось вдвое

2020-07-30 20:30 933

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам готовят новые выплаты, озвучены сроки и условия: что нужно знать для получения пособия

2020-08-29 13:00 342

Украинцам дали прогноз погоды на выходные

2020-08-29 12:30 267

Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

2020-08-29 11:30 675

В Киеве могут снова отправить метро на карантин: Кличко рассказал, когда

2020-08-29 11:29 264
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам готовят новые выплаты, озвучены сроки и условия: что нужно знать для получения пособия 2020-08-29 13:00 342
Украинцам дали прогноз погоды на выходные 2020-08-29 12:30 267
Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..." 2020-08-29 11:30 675
В Киеве могут снова отправить метро на карантин: Кличко рассказал, когда 2020-08-29 11:29 264

Лента

13:00 Украинцам готовят новые выплаты, озвучены сроки и условия: что нужно знать для получения пособия
12:30 Украинцам дали прогноз погоды на выходные
12:00 Курс доллара взлетит вверх, все изменится в начале осени: к чему готовиться украинцам
11:30 Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."
11:29 В Киеве могут снова отправить метро на карантин: Кличко рассказал, когда
11:23 Газовый тариф для населения: Нафтогаз раскрыл все карты
11:14 Опубликован список больниц Украины, где будут делать трансплантацию органов
11:07 Шмыгаль предложил ввести новую соцвыплату
11:00 29 августа - Ореховый Спас: что можно и нельзя делать в этот день
видео 10:30 В аэропорту Борисполя находятся более 200 хасидов