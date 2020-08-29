В киевском аэропорту Борисполь на данный момент находятся более 200 еврейских паломников, передает Pavlovsky News.
Отмечается, что они не могут пройти транзитную зону, потому что им отказано во въезде в Украину.
Один из евреев записал видеоролик, где он и другие паломники попали в охраняемую с собаками зону в Борисполе. Сотрудники аэропорта не пропускают прилетевших уже более шести часов. Автор обращения обвиняет украинских пограничников в антисемитизме.
"Паломник подчеркивает, что пограничные службы сортируют здесь людей по национальности. Если видят, что вы еврей с израильским паспортом, то сразу отводят под охрану. Это полностью антисемитские действия", - говорится в сообщении.
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