Украина Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

2020-08-29 11:30 672

Стало известно, как могут измениться пенсий некоторых пенсионеров в Украине

Об этом пишет портал Finance.

Так, Минсоцполитики разработало постановление правительства, которое предусматривает начисление украинцам доплат к пенсиям.

В министерстве хотят с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по состоянию на 2020 год, начислять ежемесячную компенсацию в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, такие лица могут рассчитывать на доплату к своей соцпомощи.

Также с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, будут дополнительно начислять по 400 гривен.

Ранее мы рассказывали о возможном повышении пенсионного возраста в Украине.