Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

Стало известно, как могут измениться пенсий некоторых пенсионеров в Украине
Об этом пишет портал Finance.
Так, Минсоцполитики разработало постановление правительства, которое предусматривает начисление украинцам доплат к пенсиям.
В министерстве хотят с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по состоянию на 2020 год, начислять ежемесячную компенсацию в размере до 500 гривен.
Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, такие лица могут рассчитывать на доплату к своей соцпомощи.
По словам советника министра соцполитики, пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни простых украинцев.
Подытоживая, советник министра добавил, что пересмотр пенсионного возраста возможен при условии, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни.