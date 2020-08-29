Украинцам готовят новые выплаты, озвучены сроки и условия: что нужно знать для получения пособия

В Украине предложили расширить программу помощи безработным на период других карантинов
Соответственный законопроект №3010а уже зарегистрирован в Верховной рада.
Согласно документу, украинцам могут выплачивать помощь по частичной безработицы не только в период карантина из-за "китайского" вируса, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.
В случае, если законопроект будет принят, Кабмин сможет определять порядок предоставления пособия, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
Под действие законопроекта попадают такие категории граждан:
Напомним, Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года. Соответствующее постановление было принято сегодня, 26 августа, на заседании правительства.
С 1 сентября устанавливается должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) в размере 2225 грн (44,5% к размеру минимальной зарплаты в 5000 грн).
Также мы сообщали, что тарифы на проезд в общественном транспорте в Украине вскоре могут сильно измениться.ж
Пока столичные перевозчики только размышляют о повышении цен осенью, в других регионах цены уже подняли.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире