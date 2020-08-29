Украина Шмыгаль предложил ввести новую соцвыплату

2020-08-29 11:07 384

 

Кабинет министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Предполагается, что помощь будут оказывать безработным не только на период карантина из-за COVID-19, но из-за других болезней.

Соответствующий законопроект №3010а зарегистрирован на сайте парламента.

Инициатором проекта закона выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как указано в пояснительной записке, «законопроектом предлагается предусмотреть возможность ее (помощь по частичной безработице – ред.) предоставления не только в период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем и предоставить право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи».

По словам премьера, в период нынешнего карантина программа помощи по частичной безработице помогла уже почти 400 000 украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям - свой бизнес.

"Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний", - написал Шмыгаль в Telegram.

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