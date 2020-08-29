Украина Опубликован список больниц Украины, где будут делать трансплантацию органов

2020-08-29 11:14 279

По состоянию на 25 августа договор о проведении операций по трансплантации органов с Минздравом Украины заключили уже 26 медицинских и научных учреждений.

Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в пресс-службе ведомства "УНН".

Так, договор о проведении операций по трансплантации подписали:

государственное учреждение "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова "Национальной академии медицинских наук, г. Киев





коммунальное учреждение "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета, г. Запорожье





коммунальное учреждение "Днепровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", г. Днепр





коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного совета "Львовская областная клиническая больница", г. Львов





коммунальное некоммерческое предприятие "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета, г. Одесса





коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповалова", г. Харьков





коммунальное некоммерческое предприятие Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель





государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", г. Киев





государственное учреждение "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова" Национальной академии медицинских наук Украины, г. Киев





коммунальное некоммерческое предприятие "Винницкая областная клиническая больница им. М.И. Пирогова Винницкого областного совета", г. Винница





коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр нефрологии и диализа" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев





коммунальное некоммерческое предприятие "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова", г. Львов





коммунальное некоммерческое предприятие "Николаевская областная клиническая больница" Николаевского областного совета, г. Николаев





коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", г. Сумы





коммунальное некоммерческое предприятие "Тернопольская университетская больница" Тернопольского областного совета, г. Тернополь





коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкая областная больница" Хмельницкого областного совета, г. Хмельницкий





коммунальное некоммерческое предприятие "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", г. Ивано-Франковск





коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер Черкасского областного совета", г. Черкассы





коммунальное предприятие "1-А городская клиническая больница Полтавского городского совета", г. Полтава





Национальная детская специализированная больница "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев





"Национальный институт рака" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев





коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер" Черкасского областного совета, г. Черкассы





государственное учреждение "Институт патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины", г. Львов





коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский центр трансплантологии костного мозга" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев





коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета "Киевский областной онкологический диспансер", г. Киев

В Минздраве отметили, что учреждения здравоохранения и научные учреждения, которые готовы быть поставщиками услуг по предоставлению третичной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, и соответствуют требованиям, могут направлять соответствующее письмо в ведомство.

"Перечень участников пилотного проекта, определен постановлением № 707, который регулярно пересматривается и расширяется", - добавили представители министерства.

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