Украина Опубликован список больниц Украины, где будут делать трансплантацию органов

2020-08-29 11:14 279

 

По состоянию на 25 августа договор о проведении операций по трансплантации органов с Минздравом Украины заключили уже 26 медицинских и научных учреждений.

Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в пресс-службе ведомства "УНН".

Так, договор о проведении операций по трансплантации подписали:

  • государственное учреждение "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова "Национальной академии медицинских наук, г. Киев

  • коммунальное учреждение "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета, г. Запорожье

  • коммунальное учреждение "Днепровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", г. Днепр

  • коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного совета "Львовская областная клиническая больница", г. Львов

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета, г. Одесса

  • коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповалова", г. Харьков

  • коммунальное некоммерческое предприятие Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель

  • государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", г. Киев

  • государственное учреждение "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова" Национальной академии медицинских наук Украины, г. Киев

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Винницкая областная клиническая больница им. М.И. Пирогова Винницкого областного совета", г. Винница

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр нефрологии и диализа" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова", г. Львов

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Николаевская областная клиническая больница" Николаевского областного совета, г. Николаев

  • коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", г. Сумы

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Тернопольская университетская больница" Тернопольского областного совета, г. Тернополь

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкая областная больница" Хмельницкого областного совета, г. Хмельницкий

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", г. Ивано-Франковск

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер Черкасского областного совета", г. Черкассы

  • коммунальное предприятие "1-А городская клиническая больница Полтавского городского совета", г. Полтава

  • Национальная детская специализированная больница "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев

  • "Национальный институт рака" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер" Черкасского областного совета, г. Черкассы

  • государственное учреждение "Институт патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины", г. Львов

  • коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский центр трансплантологии костного мозга" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев

  • коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета "Киевский областной онкологический диспансер", г. Киев

В Минздраве отметили, что учреждения здравоохранения и научные учреждения, которые готовы быть поставщиками услуг по предоставлению третичной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, и соответствуют требованиям, могут направлять соответствующее письмо в ведомство.

"Перечень участников пилотного проекта, определен постановлением № 707, который регулярно пересматривается и расширяется", - добавили представители министерства.

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