Украина Суд принял решение по нападавшим на автобус с людьми Кивы под Харьковом

2020-08-30 11:30 123

Суд избрал меру пресечения для девятерых человек, которые напали на автобус с людьми в Харьковской области. В автобусе находились представители организации "Патриоты - За жизнь".

Об этом сообщает полиция Харьковской области на своем сайте.

Согласно постановлению судьи Киевского районного суда, они 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога.

Вчера, 29 августа, в районном суде на улице Валентиновской проводилось судебное заседание по избранию меры пресечения задержанным лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области подозреваемые на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться.

После этого они напали на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.

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