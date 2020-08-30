Украина С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии

2020-08-30 12:00 1068

 

С 1 сентября 1,5 миллиона украинских пенсионеров повысят выплаты на 111 грн.

Об этом сообщает Обозреватель.

Повышение пенсионных выплат связано с ростом минимальной зарплаты. На это могут рассчитывать украинцы, достигшие возраста 65 лет и выполнившие требования по стажу. При соблюдении указанных условий, пенсионеры имеют права на 40% минималки:

- до 1 сентября - 1889 грн;

- с 1 сентября - 2000 грн.

При этом, по оценкам Минсоцполитики, в Украине уже в 2027 году около 45% жителей страны возрастом 60 лет не получат выплату в связи с нехваткой стажа.

Как сообщил бывший министр социальной политики Андрей Рева, сейчас примерно 75% сотрудников мелких и средних предприятий получают минимальную зарплату официально, а остальное - в конверте. В итоге, есть два варианта повышения минималки. Первый - если львиная часть зарплаты выдается в конверте, а официально минимальный оклад, то работодатель будет вынужден увеличить размер белой зарплаты. Второй - если человек действительно получает минималку, то размер зарплаты вырастет как минимум на 277 грн.

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации планирует с октября запустить новые функции и сервисы в мобильном приложении «Дія». В десять новых услуг входит оцифровка справки внутренне перемещенного лица.

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