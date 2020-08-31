Кабмин опубликовал список выходных в 2021 году

Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Правительство Украины опубликовало список официальных праздников в 2021 году. Согласно расчетам министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать - 115, сообщает пресс-служба ведомства 30 августа.
Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:
Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:
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