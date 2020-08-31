Украина Кабмин опубликовал список выходных в 2021 году

2020-08-31 07:30 54

Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Правительство Украины опубликовало список официальных праздников в 2021 году. Согласно расчетам министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать - 115, сообщает пресс-служба ведомства 30 августа.

Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:

  • 1 января - Новый год
  • 7 января - Рождество Христово
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - День труда
  • 2 мая - Пасха
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
  • 20 июня - Троица
  • 28 июня - День Конституции
  • 24 августа - День независимости
  • 14 октября - День защитника
  • 25 декабря - Рождество Христово

Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

  • суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
  • выходной день в воскресенье, 9 мая - на понедельник, 10 мая;
  • выходной день в воскресенье, 20 июня - на понедельник, 21 июня;
  • выходной день в субботу, 25 декабря - на понедельник, 27 декабря.

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