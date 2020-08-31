Украина На Буковине учебный год в школах начнется в дистанционном режиме

2020-08-31 21:14 261

В Черновцах учебный год в местных школах начнется в дистанционном режиме, сообщил сегодня секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

Ранее депутаты решили разрешить работать школам в обычном режиме, но окончательное решение оставили за руководством заведений.

"Все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Минздрава, приняли решение о дистанционном обучении, начиная с 1 сентября", - сказал Продан.

В условиях "красной" зоны учебные заведения будут работать до 14 сентября. А дошкольные учреждения (детские садики) до 14 сентября вовсе будут закрыты.

"Надеемся, как только завершится период "красной" зоны, садики смогут возобновить свою работу. Понимаем неудобство для родителей и необходимость работать, однако ради здоровья детей мы пошли на такие меры. С 14 сентября надеюсь, что мы будем в другой цветовой зоне и садики смогут восстановить свою работу", - заявила и.о. начальника управления образования горсовета Нина Витковская.

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