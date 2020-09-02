Снятие отдельными странами карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будет иметь тяжкие последствия, уверены в ВОЗ.
Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, правительствам стран, желающим открыть границы и прекратить сдерживать распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий.
"Чем больше государства контролируют распространение COVID-19, тем больше они могут открываться. Но отменять все меры сразу без какого либо контроля - это путь к катастрофе", - заявил глава ВОЗ.
Напомним, ранее глава ВОЗ выразил надежду на создание вакцины от коронавируса в течение двух лет.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире