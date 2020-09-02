Коронавирус Отмена карантинных ограничений и запретов ведет к катастрофе, - ВОЗ

2020-09-02 09:11 312

Снятие отдельными странами карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будет иметь тяжкие последствия, уверены в ВОЗ.

Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, правительствам стран, желающим открыть границы и прекратить сдерживать распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий.

"Чем больше государства контролируют распространение COVID-19, тем больше они могут открываться. Но отменять все меры сразу без какого либо контроля - это путь к катастрофе", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ранее глава ВОЗ выразил надежду на создание вакцины от коронавируса в течение двух лет.

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