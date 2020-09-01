Коронавирус Зеленский о школе онлайн: Это не выход

2020-09-01 18:30 294

 

В то же время Украина готова к переходу на онлайн-формат учебы, если будет большая волна заболеваемости COVID-19, отметил глава государства.

Классическое обучение в школьных классах является предпочтительным вариантом по сравнению с дистанционным, которое является вынужденной мерой. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Полтавской области.

"Я понимаю, что школа онлайн - это не выход. Потому что для детей главное - это общение, диалог и чувство свободы. Именно такой свободе и такому общению ты можешь научиться в школе. И лучше знания воспринимаются, когда ты видишь учителя", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что заменить обучение в стенах школы невозможно. В то же время Украина готова к переходу на онлайн-формат учебы, если будет большая волна заболеваемости COVID-19, отметил глава государства.

"Карантин есть карантин", - резюмировал он.

Напомним, в Минобразования подготовили новый проект дистанционного обучения. Как сообщил и.о. главы министерства Сергей Шкарлет, проект уже прошел общественное обсуждение и вскоре будет согласован с Кабинетом министров.

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