Украина Новая компенсация на счета ПриватБанка, появилось разъяснение: "Пять тысяч гривен получат..."

2020-09-01 19:30 384

 

Украинцы массово будут получать денежную помощь на карточки государственного ПриватБанка

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Речь идет о выплате единоразовой помощи (около 5 тысяч гривен) молодым родителям после рождения ребенка.

Так, государственный ПриватБанк начал выдачу банковских карт украинцам, на которую будет приходить единоразовая денежная помощь.

"Главной особенностью данной карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор", - подчеркнули в пресс-службе профильного ведомства.

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