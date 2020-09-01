Нардепы ввели обязательную индексацию размера алиментов

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3112 о внесении изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Соответствующее решение поддержали 321 народный депутат Украины.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью улучшения материального положения лиц, размера алиментов, на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме, путем возложения на исполнителя обязанности ежегодно вычислять индексацию такого размера алиментов в соответствии с нормами действующего законодательства.
Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №3112 о внесении изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.
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