Украина Нардепы ввели обязательную индексацию размера алиментов

2020-09-01 21:30 120

 

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3112 о внесении изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Соответствующее решение поддержали 321 народный депутат Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью улучшения материального положения лиц, размера алиментов, на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме, путем возложения на исполнителя обязанности ежегодно вычислять индексацию такого размера алиментов в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №3112 о внесении изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

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