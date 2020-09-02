Мир В Минске снова начались массовые аресты протестующих и журналистов

2020-09-02 13:11 81

Как сообщают представители белорусского центра защиты прав человека "Весна", во время очередного антиправитеьственного митинга в Минске силовики задержали 79 человек.

 Некоторых задержанных уже отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В их числе оказались и журналисты. Правозащитники отметили, что список арестованных может дополняться.

 Издание Tut.by, со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича, сообщило, что задержанных журналистов 2 сентября будут судить за участие в несанкционированной акции - по ст. 23.34 "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста.

По данным Tut.by из СИЗО КГБ Беларуси вышла на свободу экс-помощница Виктора Бабарико Елена Карагачева, которая проходит по делу "Белгазпромбанка".

Напомним, в Беларуси уже 24 дня проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать право граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их число неизвестно, по неофициальным данным - их более пяти.

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