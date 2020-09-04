Мир В оккупированном Крыму пересохли пять основных рек, наполняющих водохранилища

2020-09-04 08:27 213

Оккупированный Крым оказался на грани полного обезвоживания. На полуострове пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища. 

По данным подконтрольного оккупационным властям Крымского управления гидрометеорологии, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа - река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа - река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа - река Бельбек у села Фруктовое. 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, была обезвожена река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу. Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные было незначительным.

Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков, которые в последний месяц лета, как и в предыдущие два, носили кратковременный характер.

Напомним, до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После фактической оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды в АРК прекратили.

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