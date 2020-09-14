Курьезы В аннексированном Крыму хотят химикатами обстреливать облака и вызывать дожди

2020-09-14 08:12 69

Оккупационные власти Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды хотят искусственно увеличить осадки на полуострове путем экспериментальных авиационных работ.

Как следует из данных на сайте госзакупок РФ, конкурс на выполнение экспериментальных авиационных работ был объявлен 4 августа 2020 года. Сумма контракта — 25,4 млн руб.

Только одно предприятие соответствовало требованиям конкурса на выполнение работ по искусственному увеличению осадков - Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета. С этой организацией комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт.

Как следует в тендерной документации, работы будут выполняться с применением самолета. Он должен быть оснащен системой вертикальной радиолокации облаков и осадков и бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК). Этот комплекс должен иметь измеритель воздушной скорости, барометрической высоты, температуры наружного воздуха, водности облаков, скорости и направления ветра, самолетный конденсационный гигрометр, датчик температуры, систему сбора и первичной обработки данных и другие элементы, необходимые для указанных мероприятий.

Самолет должен иметь азотный генератор и устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром с количеством зарядов не менее 300 единиц. Работы по вызову искусственных осадков планируется завершить до 15 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что аннексированный Крым на грани полного обезвоживания. На полуострове обмелели водохранилища в результате засухи. Также пересохли пять основных рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове. 

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