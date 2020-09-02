Украина В Украине начали расти тарифы на газ: названы новые цены

2020-09-02 19:00 267

 

В сентябре в рамках конкурентного рынка природного газа газопоставляющие компании предлагают населению покупать газ по цене от 4,4 до 7 грн за куб. м.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда», созданного НАК «Нафтогаз Украины» совместно с активистами.

При этом минимальная цена газа на 64% больше, нежели месяцем ранее, а максимальная - на 42% больше.

Отмечается, что наименьшую цену своим потребителям в сентябре предложила компания TAS Energy, которая входит в финансово-промышленную группу TAS Group – 4,39 грн за куб. м, что на 64% выше, чем в августе.

После нее идет «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», обеспечивающая газом около 2% потребителей с ценовым предложением 4,7 грн за куб. м против 3,24 грн за куб. м. месяцем ранее.(+45,3%).

Тем временем, в сентябре компания ETG.UA предложила бизнесу покупать газ за 4,9 грн за куб. м против 3,5 грн за куб. м. в августе (+40%).

Далее следуют региональные газопоставляющие компании (газсбыты), обслуживающие две трети бытовых потребителей с ценовым предложением от 4,92 грн за куб. м до 5,49 грн за куб. м в зависимости от региона. Так, минимальная цена голубого топлива у газсбытов выросла на 18%, а максимальная на 22%.

А вот наивысшую цену за газ получат потребили ООО «Статус энерго», которые купят в сентябре газ по 7 грн за куб. м. и это при том, что месяцем раньше наивысшую цену размером в 4,7 грн платили потребители ООО «Газовик» (+42%).

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