Украина В Раде рассказали об очередной доплате к пенсиям: кому и сколько

2020-09-02 19:30 360

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, кому хотят повысить пенсии в 2021 году.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Какая логика повышения пенсий? Кроме того, что будет осовременивание, то есть пересчет для всех, ориентировочно это будет с 1 апреля или 1 мая следующего года... Но есть еще логика, пожилые люди получают меньшую пенсию. Они раньше вышли на пенсию, у них как высчитывается эта пенсия - сама ставка была ниже», - объяснила Кравчук.

Она подчеркнула, что пенсионерам 80+ лет, уже сделали доплату в 500 гривен к пенсиям. Также, по ее словам, правительство обещало и она надеется, что дополнительно заложат в бюджет и на 2021 год доплату для пенсионеров 75+ лет.

«Я не могу сказать еще сумму, но как это было для тех, кто старше 80 лет, то очевидно, это может быть так же, возможно, 500 грн для тех, кто старше 75 - со следующего года», - подытожила Кравчук.

Ранее «Хвиля» сообщала, глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова сообщила, что в Кабмине и Верховной Раде собираются с 2021 года ввести доплаты для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

Минимальные пенсии в Украине привязаны к показателю минимальной зарплаты. Соответственно повышение минималки с 1 сентября с 4723 до 5000 грн повлечет за собой повышение пенсий.

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