Украина В Раде рассказали об очередной доплате к пенсиям: кому и сколько

2020-09-02 19:30 360

 

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, кому хотят повысить пенсии в 2021 году.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Какая логика повышения пенсий? Кроме того, что будет осовременивание, то есть пересчет для всех, ориентировочно это будет с 1 апреля или 1 мая следующего года... Но есть еще логика, пожилые люди получают меньшую пенсию. Они раньше вышли на пенсию, у них как высчитывается эта пенсия - сама ставка была ниже», - объяснила Кравчук.

Она подчеркнула, что пенсионерам 80+ лет, уже сделали доплату в 500 гривен к пенсиям. Также, по ее словам, правительство обещало и она надеется, что дополнительно заложат в бюджет и на 2021 год доплату для пенсионеров 75+ лет.

«Я не могу сказать еще сумму, но как это было для тех, кто старше 80 лет, то очевидно, это может быть так же, возможно, 500 грн для тех, кто старше 75 - со следующего года», - подытожила Кравчук.

Ранее «Хвиля» сообщала, глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова сообщила, что в Кабмине и Верховной Раде собираются с 2021 года ввести доплаты для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

Минимальные пенсии в Украине привязаны к показателю минимальной зарплаты. Соответственно повышение минималки с 1 сентября с 4723 до 5000 грн повлечет за собой повышение пенсий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Выходные дни в сентябре 2020: сколько отдыхают украинцы

2020-08-31 15:00 807

Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

2020-08-29 11:30 7110

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: родителям сообщили затраты

2020-08-19 09:00 960

Аналитики рассказали, сколько будет стоить доллар в августе

2020-08-04 18:00 1692

Еще новости в разделе "Украина"

видео В Киеве горит небоскреб Taryan Towers

2020-09-02 21:24 102

Три месяца на платную регистрацию собак и кошек: депутаты принимают закон

2020-09-02 20:00 207

В Раде рассказали об очередной доплате к пенсиям: кому и сколько

2020-09-02 19:30 360

В Украине начали расти тарифы на газ: названы новые цены

2020-09-02 19:00 267
Все статьи раздела "Украина"

Украина

видео В Киеве горит небоскреб Taryan Towers 2020-09-02 21:24 102
Три месяца на платную регистрацию собак и кошек: депутаты принимают закон 2020-09-02 20:00 207
В Раде рассказали об очередной доплате к пенсиям: кому и сколько 2020-09-02 19:30 360
В Украине начали расти тарифы на газ: названы новые цены 2020-09-02 19:00 267

Лента

22:00 Украинцев порадовали упрощением процедуры выхода из самоизоляции
21:30 Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса
видео 21:24 В Киеве горит небоскреб Taryan Towers
21:00 Кто в Украине может пройти бесплатный тест на коронавирус: названы все случаи
20:30 Зеленский разъяснил свою реакцию на Лероса
20:00 Три месяца на платную регистрацию собак и кошек: депутаты принимают закон
19:30 В Раде рассказали об очередной доплате к пенсиям: кому и сколько
19:00 В Украине начали расти тарифы на газ: названы новые цены
18:30 С 1 октября в Украине больше нельзя будет расплатиться 25-копеечными монетами
18:00 Рада приняла за основу законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат