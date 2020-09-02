Коронавирус Украинцев порадовали упрощением процедуры выхода из самоизоляции

2020-09-02 22:00 261

 

Будет достаточно одного негативного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов для того, чтобы человек попадал в категорию выздоровевших.

Минздрав изменит алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения, и завершать самоизоляцию, в случае отсутствия клинических симптомов, можно будет на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования. А также тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-9-й день, что позволит выйти из самоизоляции, не дожидаясь 14 дней", - пояснил Ляшко.

Также он отметил, что уже будет достаточно одного негативного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов для того, чтобы человек попадал в категорию выздоровевших. По его словам, те, кто уже переболел коронавирусом, но до сих пор находится на амбулаторном лечении, могут сдать бесплатный тест.

Ляшко добавил, что бесплатное ПЦР-тестирование также предоставляется пациентам с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациентам с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики для определения возбудителя.

Ранее Виктор Ляшко назвал симптом, который почти всегда указывает на COVID-19.

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