Политика Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42 168

Нардепы приняли за основу депутатский вариант проект Закона Украины "О Бюро экономической безопасности" (зарегистрирован под № 3087-д).

Документ был разработан для ликвидации налоговой милиции, а также оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, а также устранения дублирования их функций.

Основными задачами Бюро экономической безопасности Украины станут:

1) предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности;

2) участие в обеспечении экономической безопасности государства путем комплексного противодействия уголовным правонарушением, которые несут существенное негативное влияние на национальную экономику, способствуют ее тенизации, утечки капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;

3) сбор и анализ информации по экономической преступности, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем.

Также предлагается внести новую статью в Уголовном кодексе Украины, которая введет ответственность за мошенничество с НДС. Хищение или завладение бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или подача заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа (мошенничество с НДС), предлагают наказывать штрафом до 50 НМДГ или общественными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.

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