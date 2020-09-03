Политика Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42 168

Нардепы приняли за основу депутатский вариант проект Закона Украины "О Бюро экономической безопасности" (зарегистрирован под № 3087-д).

Документ был разработан для ликвидации налоговой милиции, а также оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, а также устранения дублирования их функций.

Основными задачами Бюро экономической безопасности Украины станут:

1) предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности;

2) участие в обеспечении экономической безопасности государства путем комплексного противодействия уголовным правонарушением, которые несут существенное негативное влияние на национальную экономику, способствуют ее тенизации, утечки капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;

3) сбор и анализ информации по экономической преступности, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем.

Также предлагается внести новую статью в Уголовном кодексе Украины, которая введет ответственность за мошенничество с НДС. Хищение или завладение бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или подача заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа (мошенничество с НДС), предлагают наказывать штрафом до 50 НМДГ или общественными работами на срок до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще новости в разделе "Политика"

Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС

2020-09-03 15:46 51

Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42 168

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Верховной Рады девятого созыва - ОНЛАЙН

2020-09-03 10:12 348

В ТКГ заявили, что журналисты исказили слова Фокина об амнистии для сепаратистов

2020-09-03 09:38 390
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС 2020-09-03 15:46 51
Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект 2020-09-03 13:42 168
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Верховной Рады девятого созыва - ОНЛАЙН 2020-09-03 10:12 348
В ТКГ заявили, что журналисты исказили слова Фокина об амнистии для сепаратистов 2020-09-03 09:38 390

Лента

15:46 Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС
фото 15:14 Битва за Киев: Порошенко уже готовится 12 раундам "дебатов" против Виталия Кличко
14:43 Институт Роберта Коха дал ответ на ключевой вопрос о коронавирусе
14:15 В Польше почти на треть сократили обязательный карантин из-за коронавируса
13:42 Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект
13:14 Легенда Барсы Лионель Месси из-за ссоры с тренером переходит в Манчестер Сити
12:41 Число зараженных COVID в Украине быстро растет - ситуация по областям
12:15 Хакеры устроили сразу несколько мощных кибератак на парламент Норвегии
11:40 Украинка Марта Костюк сумела пробиться в третий круг турнира US Open
11:16 В Турции уровень заболеваемости коронавирусом достиг пиковых показателей