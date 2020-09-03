Украина фото Битва за Киев: Порошенко уже готовится 12 раундам "дебатов" против Виталия Кличко

2020-09-03 15:14 105

Пятого сентября в Украине официально стартует предвыборная кампания. Однако фактически многие политики и партии начали готовиться к местным выборам, распространять свою агитацию везде, где только это можно делать. Традиционно не обошлось и без курьезов.

На ТВ, радио, печатных СМИ, в Соцсетях и, разумеется, на улицах.

Так, на днях киевляне были удивлены появлению в наружной рекламе (билборды, ситилайты, листочки) уже знакомого лица - пятого президента Петра Порошенко. Причем, бывший гарант прямым текстом обещает столице и ее жителям европейский уровень жизни, европейский Киев.

Стоит ли говорить, что житли столицы восприняли это со здоровой долей иронии. В Соцсетях начали отшучиваться по этому поводу, что Порошенко станет главным конкурентом Кличко на выборах. К тому же, опыт проведения дебатов в Киеве на НСК Олимпийском у него уже имеется. Хотя и не очень положительный.

"Учитывая спортивные достижения нынешнего мэра Киева, есть вероятность, что Петр Алексеевич сможет стать во главе стольного града только если выстоит все 12 раундом дебатов", - шутят жители столицы.

"Раскрыты интрига, кто кандидат в мэры Киева от демократической оппозиции и кто будет проводить спарринг с Кличко", - пишут киевляне.